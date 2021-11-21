Джикия стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом премии «Футбольный джентльмен года — 2021» по версии медиагруппы «Комсомольская правда».
«Джикия является одним из столпов национальной команды, ее капитаном в самых ответственных играх, — говорится на сайте издания «Комсомольская правда». — Георгий далек от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнеры, специалисты и болельщики. Жюри посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии».
Второе место в опросе занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На третьей позиции расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
В голосовании принимали участие болельщики, футбольные эксперты, а также известные журналисты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/futbol/georgij-dzhikiya-futbolnyj-dzhentlmen-goda-2021/
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