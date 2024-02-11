Филимонов: «Джикия может дождаться ухода Абаскаля и реанимировать карьеру в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Что тут говорить. Когда результатов нет, все обсуждают скандалы, а не футбол. Если говорить про Джикию, то весьма странно, что он не играет и может уйти. Он добротный игрок, не хуже тех, что сейчас выходят в основе. Если он покинет клуб, то произойти может все что угодно. В новой команде он может больше не блеснуть. Но не исключено, что Джикия может дождаться ухода Абаскаля, реанимировать карьеру и быть на хорошем, стабильном уровне», — приводит слова Филимонова RT.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт футболиста с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль. 9 февраля сам Джикия допустил, что Абаскаль не выпускает его на поле по личным причинам.