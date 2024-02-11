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11 февраля, 10:15

Филимонов: «Джикия может дождаться ухода Абаскаля и реанимировать карьеру в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Что тут говорить. Когда результатов нет, все обсуждают скандалы, а не футбол. Если говорить про Джикию, то весьма странно, что он не играет и может уйти. Он добротный игрок, не хуже тех, что сейчас выходят в основе. Если он покинет клуб, то произойти может все что угодно. В новой команде он может больше не блеснуть. Но не исключено, что Джикия может дождаться ухода Абаскаля, реанимировать карьеру и быть на хорошем, стабильном уровне», — приводит слова Филимонова RT.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт футболиста с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль. 9 февраля сам Джикия допустил, что Абаскаль не выпускает его на поле по личным причинам.

Источник: RT
Александр Филимонов
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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