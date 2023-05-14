Ташуев — о матче с «Динамо»: «Ребята выполнили установку, победа заслуженная»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

— У нас есть достаточные проблемы: перед двумя решающими матчами с «Торпедо» и «Динамо» есть травмированные по разным причинам. Поэтому мы собрали состав-пазл. Пока два матча проходим, но, к сожалению, сегодня мы еще теряем футболистов. А так, в целом ребята выполнили установку, не давали развернуться «Динамо», с глубины включались в атакующие действия. Моментов было много, хотя у «Динамо» тоже были моменты. Заслуга ребят — профессионально отнеслись к работе, сыграли в яркий футбол, но очень организованный. Победа заслуженная, — сказал Ташуев.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Ахмат» идет на 5-м месте, имея в активе 46 баллов.