Билялетдинов высказался против отмены лимита на легионеров

Экс-полузащитник «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном отмене лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Это сложный вопрос. Отмена лимита зависит от качества приезжих игроков —, заявил Билялетдинов «СЭ». Высококлассные сильные легионеры нужны РПЛ, они развивают лигу, увеличивают её популярность, но их приезжает мало. В основном же, приезжают игроки среднего уровня и ниже. И в таких условиях я против отмены лимита».

«У нас своих молодых игроков полно. Другой вопрос, что готовить мы их не умеем, и тут лимит даже не поможет. Заработать денег на легионерах, конечно, легче, чем воспитать своих. В любом случае, нам необходимо развивать своих игроков и свой футбол. И только тогда можно будет говорить об отмене лимита.»

Ранее, 3 февраля, президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном отмене лимита. Дюков назвал установленный лимит вынужденной мерой, которая появилась из-за неэффективной работы системы подготовки резерва.

По словам бывшего хавбека сборной России Романа Широкова, существует возможность отмены лимита на легионеров.

(Артем Бухаев)