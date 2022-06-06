Билялетдинов — о словах Федуна: «Зенит» более квалифицированная команда по качеству игроков»

Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что команда не могла рассчитывать на чемпионство.

«Зенит» более квалифицированная команда по качеству игроков и по глубине состава. Несмотря на потерю Азмуна, уход Ракицкого, рисунок сохранялся. И футболисты, которые выходили с замены в основной состав, поддерживали уровень. Вот таких перепадов клуб крупно избежал. Хотя были неудачи, но отсутствовали длительные и неожиданные. Поэтому такое суждение и было перед чемпионатом, что «Зенит» — самый вероятный чемпион", — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По итогам сезона «Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.