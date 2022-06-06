Федун: «Весь чемпионат зациклен на чемпионство одной команды»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги выступления команды в сезоне, подчеркнув, что команда не могла рассчитывать на чемпионство.

«Сезон был переходный. Но добавьте очки, которых мне недосчитались из-за судей, и не так все плохо получается. С самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать, потому что весь чемпионат, так сказать, зациклен на чемпионство одной команды.

А вот Кубок — да. В Кубке можно было победить», — заявил Федун на клубном YouTube-канале.

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

«Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.