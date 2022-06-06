Мостовой: «Бердыева подзабыли у нас. Почему бы не попробовать в «Арсенале»?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Курбана Бердыева из алматинского «Кайрата».

«Это хорошее решение. Кто знает, кто играет в Казахстане? Я кроме «Кайрата» никого не знаю. Он тогда ушел в «Кайрат» просто потому что там предложили хороший контракт. Мы знаем, что в Казахстане неплохо платят. В ФНЛ у кого хороший бюджет, тот и будет претендовать на выход в РПЛ. «Арсенал» и «Рубин» сейчас два главных претендента на возвращение. Поэтому, почему бы и нет? Бердыева немножко подзабыли у нас, хотя он оставил после себя очень много в командах, в которых работал», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба.

Бердыев работал в «Кайрате» с августа 2021 года. В текущем сезоне казахский клуб занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.