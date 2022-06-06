Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:52

Мостовой: «Бердыева подзабыли у нас. Почему бы не попробовать в «Арсенале»?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Курбана Бердыева из алматинского «Кайрата».

«Это хорошее решение. Кто знает, кто играет в Казахстане? Я кроме «Кайрата» никого не знаю. Он тогда ушел в «Кайрат» просто потому что там предложили хороший контракт. Мы знаем, что в Казахстане неплохо платят. В ФНЛ у кого хороший бюджет, тот и будет претендовать на выход в РПЛ. «Арсенал» и «Рубин» сейчас два главных претендента на возвращение. Поэтому, почему бы и нет? Бердыева немножко подзабыли у нас, хотя он оставил после себя очень много в командах, в которых работал», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба.

Бердыев работал в «Кайрате» с августа 2021 года. В текущем сезоне казахский клуб занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.

Александр Мостовой
ФК Кайрат
Курбан Бердыев
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о словах Федуна: «Я и сейчас могу сказать, что «Зенит» будет чемпионом, если останутся иностранцы»

Билялетдинов — о словах Федуна: «Зенит» более квалифицированная команда по качеству игроков»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости