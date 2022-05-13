Билялетдинов высказался о продлении контракта Семака с «Зенитом»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.
«Зачем питерцам нового тренера искать еще? Хорошо работающий механизм не меняется, от добра добра не ищут. Надо высокие задачи поставить, когда нас вернут на международную арену, не стоит делать эксперимент ради чего-то. Резких поводов менять тренера не вижу, игроки растут на уровне российского чемпионата, вполне логично, что он останется», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.
Ранее на пресс-конференции перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о продлении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем команда четыре раза подряд выиграла чемпионат России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0