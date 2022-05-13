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Билялетдинов высказался о продлении контракта Семака с «Зенитом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

«Зачем питерцам нового тренера искать еще? Хорошо работающий механизм не меняется, от добра добра не ищут. Надо высокие задачи поставить, когда нас вернут на международную арену, не стоит делать эксперимент ради чего-то. Резких поводов менять тренера не вижу, игроки растут на уровне российского чемпионата, вполне логично, что он останется», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее на пресс-конференции перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о продлении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем команда четыре раза подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-o-prodlenii-kontrakta-semaka-s-zenitom-ot-dobra-dobra-ne-ishchut-1265876/
Ринат Билялетдинов
Сергей Семак
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ФК Зенит
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