Билялетдинов считает, что шансы «Локомотива» на чемпионство не снизились без зимних трансферов

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Без зимних трансферов шансы «Локомотива» побороться за чемпионство снизятся? Нет. Они будут бороться. Другое дело, хватит ли мастерства и сил. И это — переплетающиеся понятия, потому что настоящее мастерство проявляется при высоких скоростях. Все остальное — значит, у тебя соперник не ахти, или ты сам не ахти. Основания для надежд есть. Старт чемпионата все-таки обнадежил», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.