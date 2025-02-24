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24 февраля 2025, 14:42

Агент Лоррана не исключил трансфер игрока в ЦСКА летом

Даниил Аршавский

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Лоррана, оценил возможность трансфера своего клиента в ЦСКА будущим летом.

«Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», — цитирует Фрейтаса Metaratings.ru.

18-летний хавбек выступает за «Фламенго» с 1 января 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
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Футбол
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
Лорран
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3
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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