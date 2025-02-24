Агент Лоррана не исключил трансфер игрока в ЦСКА летом
Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Лоррана, оценил возможность трансфера своего клиента в ЦСКА будущим летом.
«Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», — цитирует Фрейтаса Metaratings.ru.
18-летний хавбек выступает за «Фламенго» с 1 января 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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