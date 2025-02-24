Мостовой считает, что на Станковича давят ожидания фанатов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил положение дел в команде перед возобновлением сезона РПЛ.

«Конечно, Станкович находится под давлением из-за разговоров и ожиданий болельщиков. Но в «Спартаке» ты всегда находишься под давлением, потому что клуб должен бороться за титул в каждом сезоне. Вот если финишируют вне топ-3 — это будет ужас», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые набрали 37 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. 2 марта «Спартак» на своем поле примет «Оренбург» игра начнется в 16.30 по московскому времени.