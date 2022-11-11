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11 ноября, 21:51

Билялетдинов считает, что «Локомотиву» нужно сыграть со «Спартаком» от обороны в матче РПЛ

Мария Гусева
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

«Я надеюсь, что со стороны «Локомотива» игра будет закрытой, потому что других вариантов я не вижу на данный момент. Я видел последние игры, нельзя сейчас команде пытаться играть даже в третьей части поля, к сожалению, пока нужны очки, нужно выстроить «автобус», скажем так, пытаться на контратаках искать шансы. К тому же нужны агрессивные действия, быстрее накрывать соперника, перестраиваться и так далее. Настолько команда сейчас разбалансирована, что лучше закрыться, ведь очки нужны в первую очередь, не до красоты уже. Я бы не играл высоко со «Спартаком», у красно-белых быстрее нападение, нежели защита у «Локомотива», физическое состояние оставляет желать лучшего», — цитирует ТАСС Билялетдинова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Спартак» идет вторым с 33 очками.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября на «РЖД Арене». Начало игры — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/16303087

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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 - : -
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