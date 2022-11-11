Билялетдинов считает, что «Локомотиву» нужно сыграть со «Спартаком» от обороны в матче РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

«Я надеюсь, что со стороны «Локомотива» игра будет закрытой, потому что других вариантов я не вижу на данный момент. Я видел последние игры, нельзя сейчас команде пытаться играть даже в третьей части поля, к сожалению, пока нужны очки, нужно выстроить «автобус», скажем так, пытаться на контратаках искать шансы. К тому же нужны агрессивные действия, быстрее накрывать соперника, перестраиваться и так далее. Настолько команда сейчас разбалансирована, что лучше закрыться, ведь очки нужны в первую очередь, не до красоты уже. Я бы не играл высоко со «Спартаком», у красно-белых быстрее нападение, нежели защита у «Локомотива», физическое состояние оставляет желать лучшего», — цитирует ТАСС Билялетдинова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Спартак» идет вторым с 33 очками.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября на «РЖД Арене». Начало игры — 19.30 по московскому времени.