Агент Савича: «После зимних тренировочных сборов игра «Торпедо» изменится»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, оценил работу главного тренера автозаводцев Андрея Талалаева.

«Торпедо» возглавил уважаемый тренер, работавший с большими командами в России. Ему нужно время, чтобы познакомиться с командой, он только пришел. Это непросто. После зимних тренировочных сборов игра «Торпедо» изменится. У Савича нет никаких проблем с Талалаевым, ему нравится работать много и жестко. Тренер сам говорил, что с этим набором футболистов он сможет выстроить отличную команду. Мы верим Талалаеву", — цитирует «РБ Спорт» Идризовича.

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Предыдущим клубом Талалаева был «Ахмат», в котором он работал с июля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 16 матчах.