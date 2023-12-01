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Сегодня, 17:40

Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, скажется ли дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова на игре московской команды в 17-м туре РПЛ с «Зенитом».

«Возможно, дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве» в матче с «Зенитом». Благодаря современной технике связь с главным тренером во время игры будет поддерживаться, его помощники должны помочь ему наладить коммуникацию. К тому же нахождение Михаила где-то на трибунах стадиона может подтолкнуть его к чему-то интересному благодаря новой точке обзора — этот опыт может оказаться полезен», — цитирует Билялетдинова RT.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. У железнодорожников 25 очков и 8-я строчка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1239449-bilyaletdinov-galaktionov-barinov-lokomotiv
Дмитрий Баринов
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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