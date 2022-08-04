Форвард Воробьев об аренде в «Сочи»: «Жизнь не такая длинная, чтобы обижаться на клуб и Федотова»

Нападающий «Оренбурга» Воробьев рассказал, почему ему не удалось закрепиться в «Сочи»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал, почему ему не удалось закрепиться в основне «Сочи».

Сезон-2021/22 игрок провел в сочинской команде на правах аренды. Он сыграл за клуб 13 матчей и отдал одну голевую передачу.

— У вас был шанс удержаться в «Сочи»?

— Да, но первую часть сезона болел. Во второй части нормально себя чувствовал, тренировался, но не получил шанса. Возможно, из-за конкуренции. Тренировался вроде бы неплохо, но, если человека не хотят выпускать, то всегда будут находить ошибки и указывать на них.

— На ваш момент, тренерский штаб специально искал ошибки?

— Ну да, были моменты, когда подходили, говорили. Хотя это игровые моменты, где-то не опустился ближе к защите на тренировке, потому что вперед два раза сбегал, задышал. И подходили, говорили на эту тему. Владимир Федотов говорил? Нет, его помощники.

— Есть обида на «Сочи» и Федотова?

— Да нет. Жизнь у нас не такая длинная, чтобы обижаться на кого-то. Ну, приняли такое решение, что я могу сделать. Только согласиться с этим и двигаться дальше. Сейчас я в «Оренбурге», здесь ко мне совсем другое отношение. Скажем так, все прозрачно. Когда хорошо — говорят, когда плохо — тоже говорят. Нет такого, чтобы, когда плохо, не подходят и ничего не говорят, — приводит слова Воробьева издание «Известия».