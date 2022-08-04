Форвард Воробьев об аренде в «Сочи»: «Жизнь не такая длинная, чтобы обижаться на клуб и Федотова»
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал, почему ему не удалось закрепиться в основне «Сочи».
Сезон-2021/22 игрок провел в сочинской команде на правах аренды. Он сыграл за клуб 13 матчей и отдал одну голевую передачу.
— У вас был шанс удержаться в «Сочи»?
— Да, но первую часть сезона болел. Во второй части нормально себя чувствовал, тренировался, но не получил шанса. Возможно, из-за конкуренции. Тренировался вроде бы неплохо, но, если человека не хотят выпускать, то всегда будут находить ошибки и указывать на них.
— На ваш момент, тренерский штаб специально искал ошибки?
— Ну да, были моменты, когда подходили, говорили. Хотя это игровые моменты, где-то не опустился ближе к защите на тренировке, потому что вперед два раза сбегал, задышал. И подходили, говорили на эту тему. Владимир Федотов говорил? Нет, его помощники.
— Есть обида на «Сочи» и Федотова?
— Да нет. Жизнь у нас не такая длинная, чтобы обижаться на кого-то. Ну, приняли такое решение, что я могу сделать. Только согласиться с этим и двигаться дальше. Сейчас я в «Оренбурге», здесь ко мне совсем другое отношение. Скажем так, все прозрачно. Когда хорошо — говорят, когда плохо — тоже говорят. Нет такого, чтобы, когда плохо, не подходят и ничего не говорят, — приводит слова Воробьева издание «Известия».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0