Билялетдинов поделился мнением о лучших футболистах прошедшего сезона РПЛ

Тренер молодежной команды «Химок» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лучших футболистах прошедшего сезона в РПЛ.

«Лучшим игроком я отметил бы Малкома, но не забыл бы про Клаудиньо. Этот как в «Оренбурге» легионеры участвуют в организации атакующих действий, так и в «Зените». На них равняются все остальные. Поэтому такие игроки претендуют на роль лучших в сезоне. О «Локомотиве»: если бы не Дзюба, то Глушенкова и Пиняева не так было бы заметно. Хороший партнер в атакующих действиях позволяет реализовать твою мысль, и ты сразу становишься заметным. Твои действия тускнеют, если партнер этого не замечает. Дзюба — ключевой игрок завершающей стадии. Без него бы потускнела игра даже Миранчука. В хорошей команде, где есть исполнители, игрок способен быстрее прогрессировать, чем в той команде, где он был», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

В минувшем сезоне 34-летний Артем Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.