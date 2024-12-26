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Сегодня, 16:28

Билялетдинов назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Сергей Ярошенко
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов назвал игроков, которых мог бы выделить по итогам первой части сезона РПЛ.

— Батраков, Кордоба и Тюкавин. Почему они? «Краснодар» на первом месте, и Кордоба забивал голы-красавцы. Без него потенциал у «Краснодара» совершенно другой. Тюкавин — динамовская сила, бомбардир, на нем многое держится. Заточен на реализацию. Конечно, ведущий игрок. Ну а Батраков — это не аванс молодому игроку, своей игрой он действительно радовал глаз, — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru. — Я бы еще назвал Барко из «Спартака». Пусть все четверо будут на первом. Глушенков травмировался и выбыл из гонки. Барко, конечно, на пару с Угальде, но он только в концовке заиграл, и то благодаря появлению Барко.

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков. «Динамо» занимает четвертую позицию с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество баллов.

Источник: Metaratings
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Эсекьель Барко
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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