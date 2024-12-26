РПЛ опубликовала расписание Зимнего кубка с участием «Спартака» и «Зенита»

РПЛ в Telegram-канале лиги опубликовала расписание матчей Зимнего кубка.

В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Расписание матчей

30 января. «Спартак» — «Краснодар». Начало — 19.30 мск

31 января. ЦСКА — «Ростов». Начало — 19.30 мск

4 февраля. «Краснодар» — «Динамо». Начало — 15.00 мск

4 февраля. «Зенит» — ЦСКА. Начало — 19.30 мск

7 февраля. «Ростов» — «Зенит». Начало — 15.00 мск

7 февраля. «Динамо» — «Спартак». Начало — 19.30 мск

10 февраля. Матч за 5-е место. Начало — 15.00 мск

10 февраля. Матч за 3-е место. Начало — 19.00 мск

11 февраля. Финал. Начало — 19.30 мск

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ). Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».