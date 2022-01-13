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Сегодня, 13:21

Григалава может продолжить карьеру в «Химках»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Как стало известно «СЭ», защитник Гиа Григалава может продолжить карьеру в «Химках».

32-летний футболист выступал за «канониров» с 2017 по 2021 год. Прошлым летом он покинул клуб как свободный агент. На его счету 77 матчей и 3 гола. В России он также выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Волгу», «Анжи» и СКА.

За сборную Грузии он провел 34 матча.

Добавим, что нынешний главный тренер «Химок» Игорь Черевченко знаком с Григалавой по совместной работе в «Арсенале».

Сегодня «Химки» объявили о переходе в команду 38-летнего защитника Юрия Жиркова.

Гиа Григалава
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
0
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