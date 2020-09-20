«Без Жиго на ноль сыграли». Джикия пошутил над защитником после победы над «Рубином»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после окончания матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) оценил, как команда действовала в обороне в отсутствии травмированного Самюэля Жиго.

— Как настраивали на матч Кутепова, учитывая, что он долго не играл. Что говорили, сложно ли было без Жиго?

— Без Жиго на ноль сыграли (смеется). Так что нормально все. Но шутки шутками, а то, что Кутепов давно не играл, никак не сказалось. Он вышел, сыграл хорошо и по праву стал лучшим игроком матча.

— В концовке Тедеско кричал что-то Зобнину, а Роман показывал ему треугольник. Что это было, как вы перестраивались?

— Без понятия. Я об этих треугольниках ничего не знаю. Ну понятно, что мы играли в меньшинстве, нужно было плотнее играть в центре поля, перестроиться. Хорошо, что удержали счет. Последние 30 минут, можно сказать, встали сзади и отбивались.

— Показалось, что Айртону доставили много проблем: вы все внимание уделили Хвиче, а его там бросили против Макарова.

— Да мы просто пару раз с ним не разобрались в моментах. Но в целом, все нормально. Выиграли, сыграли на ноль. Значит, особых проблем не было. Но пару раз Максименко нас спас. (Артем Калинин)