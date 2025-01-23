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Артур попрощался с «Зенитом» перед переходом в «Ботафого»

Алина Савинова
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Бразильский нападающий Артур в четверг попрощался с футболистами и сотрудниками «Зенита» перед вечерней тренировкой команды на сборах в Дохе.

20 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Ботафого».

«Благодарю всех. Этот путь был очень важным для меня и принес мне много поводов для радости. Извините, что так получилось. Желаю удачи всем и спасибо за все», — сказал Артур в видео, опубликованном в соцсетях сине-бело-голубых.

Главный тренер питерцев Сергей Семак под аплодисменты поблагодарил Артура за вклад в победы клуба и пожелал ему стать чемпионом с «Ботафого».

Артур выступал за «Зенит» с января 2024 года. В этом сезоне нападающий провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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