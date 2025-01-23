Артур попрощался с «Зенитом» перед переходом в «Ботафого»

Бразильский нападающий Артур в четверг попрощался с футболистами и сотрудниками «Зенита» перед вечерней тренировкой команды на сборах в Дохе.

20 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Ботафого».

«Благодарю всех. Этот путь был очень важным для меня и принес мне много поводов для радости. Извините, что так получилось. Желаю удачи всем и спасибо за все», — сказал Артур в видео, опубликованном в соцсетях сине-бело-голубых.

Главный тренер питерцев Сергей Семак под аплодисменты поблагодарил Артура за вклад в победы клуба и пожелал ему стать чемпионом с «Ботафого».

Артур выступал за «Зенит» с января 2024 года. В этом сезоне нападающий провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.