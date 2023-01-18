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Агент Еремин: «Интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из Турции»

Алина Савинова
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 12 матчей за ЦСКА, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дивеева в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-k-diveevu-so-storony-evropejskih-klubov-sohranyaetsya-nedavno-by-l-zvonok-iz-turtsii/

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