На «ВТБ Арене» провели реновацию газона. К марту должна взойти новая трава
Гендиректор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский рассказал о восстановлении газона на домашнем стадионе «Динамо».
«Газон находится на реновации, как мы и планировали. Была удалена органика, снят верхний слой. Мы произвели засев семенами и ждем всходов. К 1 марта все должно быть идеально», — приводит слова Лунтовского «РБ Спорт».
В конце 2022 года поле стадиона находилось не в лучшем состоянии. Газон был поврежден в том числе и потому, что помимо «Динамо» на нем свои домашние матчи в Первой лиге проводила «Родина».
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|36
|
3
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|17
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|5
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|32-23
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|
4
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|17
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|4
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|29
|
5
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|8
|5
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|30-18
|29
|
6
|Ахмат
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|2
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|
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|
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|17
|7
|4
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|31-29
|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|6
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|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
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|19
|
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|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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