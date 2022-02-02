«Бешикташ» близок к покупке полузащитника «Бенфики» Фернандеша, которым интересуется ЦСКА

«Бешикташ» близок к покупке полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить за 23-летнего португальца 6 миллионов евро и предлагает футболисту контракт до конца июня 2025 года. Ожидается, что игрок приедет на медосмотр в Стамбул днем 2 февраля. Фернандеш мог продолжить карьеру в «Галатасарае», где выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона, однако сделка сорвалась.

After deal collapsed with Galarasaray now Gedson Fernandes is set to join Besiktas. Deal in place for € 6m, contract until June 2025. Besiktas are now preparing contracts. ?? #Besiktas



Gedson's expected to arrive in Istanbul tomorrow, per @yagosabuncuoglu. ??? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2022

Вчера, 1 февраля сообщалось об интересе к португальцу со стороны московского ЦСКА.

В сезоне-2021/22 Фернандеш принял участие в 4 матчах «Бенфики» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.