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«Бешикташ» близок к покупке полузащитника «Бенфики» Фернандеша, которым интересуется ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Жедсон Фернандеш (слева).
Фото Instagram

«Бешикташ» близок к покупке полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить за 23-летнего португальца 6 миллионов евро и предлагает футболисту контракт до конца июня 2025 года. Ожидается, что игрок приедет на медосмотр в Стамбул днем 2 февраля. Фернандеш мог продолжить карьеру в «Галатасарае», где выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона, однако сделка сорвалась.

Вчера, 1 февраля сообщалось об интересе к португальцу со стороны московского ЦСКА.

В сезоне-2021/22 Фернандеш принял участие в 4 матчах «Бенфики» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

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