ЦСКА интересуется двумя иностранными полузащитниками. Клуб не рассчитывает на Ахметова

ЦСКА до закрытия трансферного окна планирует усилить полузащиту, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Российский клуб ведет переговоры не только по хавбеку «Лилля» Шеке, но и по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу. Существует вероятность, что московский клуб подпишет двух полузащитников до закрытия трансферного окна.

Как отмечается, ЦСКА не рассчитывает на хавбека Ильзата Ахметова, срок контракта которого истекает летом.

В нынешнем сезоне лиги 1 Шеке, способный сыграть в опорной зоне, провел 15 матчей. Летом у 27-летнего футболиста заканчивается срок контракта.

23-летний игрок Фернандеш провел 4 матча за «Бенфику» и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает летом 2023 года.