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ЦСКА интересуется двумя иностранными полузащитниками. Клуб не рассчитывает на Ахметова

ЦСКА интересуется двумя иностранными полузащитниками
Иван Шитик
Корреспондент
Жедсон Фернандеш.
Фото Instagram

ЦСКА до закрытия трансферного окна планирует усилить полузащиту, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Российский клуб ведет переговоры не только по хавбеку «Лилля» Шеке, но и по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу. Существует вероятность, что московский клуб подпишет двух полузащитников до закрытия трансферного окна.

Как отмечается, ЦСКА не рассчитывает на хавбека Ильзата Ахметова, срок контракта которого истекает летом.

В нынешнем сезоне лиги 1 Шеке, способный сыграть в опорной зоне, провел 15 матчей. Летом у 27-летнего футболиста заканчивается срок контракта.

23-летний игрок Фернандеш провел 4 матча за «Бенфику» и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает летом 2023 года.

Источник: https://t.me/karpinside
Ильзат Ахметов
ФК Бенфика
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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