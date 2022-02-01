ЦСКА может отдать Гайча в аренду «Сан-Лоренсо»

ЦСКА ведет переговоры с «Сан-Лоренсо» об аренде нападающего московского клуба Адольфо Гайча, сообщает Twitter-аккаунт Refuerzos CASLA.

При этом, армейцы готовы платить 70 процентов зарплаты 22-летнему нападающему. Сам нападающий склоняется к тому, что, если и играть за кого-то в Аргентине, то именно за свой бывший клуб.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение испанского клуба с ЦСКА по нападающему рассчитано до 30 июня 2022 года.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в пять миллионов евро.