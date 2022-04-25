Берковский и Бейл вызваны на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит удаления полузащитника «Нижнего Новгорода» Ильи Берковского и защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Мы рассмотрим удаления Берковского и Бейла, оба футболиста вызваны на заседание. Также болельщики «Крыльев Советов» скандировали ненормативную лексику, плюс неподобающее поведение команды «Крыльев Советов» — два удаления в одном матче. Рассмотрим выход за пределы технической зоны Кержакова, Талалева и Ваноли», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче с «Локомотивом» Берковский пытался уйти от соперника, который пошел в подкат, но шипами наступил ему на ногу. Арбитр Евгений Турбин показал ему предупреждение, но после просмотра ВАР поменял решение и дал игроку красную карточку.

В матче с «Химками» Бейл получил красную карточку за подкат против Резиуана Мирзова. Решение также было принято после просмотра ВАР.