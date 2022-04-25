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Берковский и Бейл вызваны на заседание КДК РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит удаления полузащитника «Нижнего Новгорода» Ильи Берковского и защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Мы рассмотрим удаления Берковского и Бейла, оба футболиста вызваны на заседание. Также болельщики «Крыльев Советов» скандировали ненормативную лексику, плюс неподобающее поведение команды «Крыльев Советов» — два удаления в одном матче. Рассмотрим выход за пределы технической зоны Кержакова, Талалева и Ваноли», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче с «Локомотивом» Берковский пытался уйти от соперника, который пошел в подкат, но шипами наступил ему на ногу. Арбитр Евгений Турбин показал ему предупреждение, но после просмотра ВАР поменял решение и дал игроку красную карточку.

В матче с «Химками» Бейл получил красную карточку за подкат против Резиуана Мирзова. Решение также было принято после просмотра ВАР.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Краснодар
Зенит

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26%

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Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Гленн Бейл
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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