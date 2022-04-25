Максим Глушенков рассказал о планах после окончания аренды в «Крыльях Советов»

Форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков «РБ Спорту» прокомментировал свое будущее после того, как закончится его аренда в самарском клубе.

— После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим.

— Ваш отец, бывший футболист, легенда смоленского футбола, был на игре с «Крыльями». Он говорит, что доволен, но можете лучше.

— Знаю. Надо было второй момент реализовать — во втором тайме.

— Следите за «Спартаком»?

— Ну так. За результатами.

Права на игрока принадлежат «Спартаку». В этом сезоне футболист провел в РПЛ 24 матча, забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи.