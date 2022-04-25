Агент Языджи рассказал о процессе восстановления футболиста

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал корреспонденту «СЭ» о самочувствии своего клиента после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА- «Динамо» (1:0).

«У Юсуфа есть легкая боль. Но он очень рад, что команда вчера выиграла. Важнее победа, нежели кто играл. Тренер принял решение заменить Юсуфа, и он с ним согласен. Как скоро Юсуф восстановится полностью? Надеюсь, что совсем скоро», — сказал Чебеджи «СЭ».

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что накануне матча с «Динамо» у Языджи начались боли в спине.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник забил 8 мячей в 8 встречах чемпионата.