Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг в интервью «СЭ» выразил свое мнение о поступке бразильских легионеров «быков» в период самоизоляции. Ранее стало известно, что Вандерсон и Кайю устроили вечеринку.

— Вы в курсе о выходке Вандерсона и Кайю, устроивших вечеринку с друзьями в разгар карантина? — вопрос Бергу.

— Я что-то видел, но не понимаю русский. Могу сказать только то, что всех нас перед уходом на паузу просили соблюдать самоизоляцию. Причем это нужно не только нам самим, но и окружающим.

— Другая новость из «Краснодара». Слышали про Сулейманова, который переболел коронавирусом, в его крови обнаружены антитела?

— Да, Классон мне рассказывал. Но это все равно ничего не значит. В этойситуации самое плохое то, что инфицированным может оказаться любой, даже внешне здоровый человек. Поэтому даже на тренировках нам следует соблюдать дистанцию. (Гоша Чернов)