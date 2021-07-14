Березуцкий заявил, что ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол под его руководством

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол под его руководством будет играть команда.

«Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу, они все мне нравятся, но мы будем стараться в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков, с учетом многих других нюансов. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол», — сказал в интервью YouTube-каналу армейцев Березуцкий.

Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 15 июня, после того, как клуб объявил об отставке Ивицы Олича. Первый матч в сезоне-2021/22 ЦСКА проведет 25 июля против «Уфы».