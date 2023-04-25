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Березовский — об отставке Бердыева из «Сочи»: «Возможно, какие-то внутренние дела клуба»

Алина Савинова
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Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Удивлен. Он ведь не так давно возглавил команду. Либо его что-то не устраивало, либо качество игры разочаровало руководство. Странно, что все произошло так быстро. Жаль. Возможно, какие-то внутренние дела клуба. Вернется ли он еще к работе? Жизнь — непредсказуемая штука. Так что возможно все. Многое зависит от его желаний», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб специалиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vozmozhno-vnutrennie-dela-kluba-berezovskij-ob-uhode-berdy-eva/
Роман Березовский
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
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Филипе Силва Малком

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 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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