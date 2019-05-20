Бердыев считает Адиева вдумчивым тренером

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с "Анжи"​.

– Я смотрел достаточно много матчей "Анжи", при счете 0:0 у них есть голевые моменты. Вот забей они первыми, неизвестно, чем бы это обернулось, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч! Премьер". – Понятно, что психологическое состояние внутри клуба оставляет желать лучшего, но команда обучена.

Адиев – вдумчивый тренер, его команда неплохо перестраивается. При наличии 1-2 опытных игроков, команда была бы точно середняком премьер-лиги. Я бы не стал говорить, что "Анжи" слабая и обреченная команда.