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Сегодня, 14:30

Источник: «Динамо» хотело подписать лучшего игрока Кубка Америки-2024

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Руководство «Динамо» этим летом рассматривало вариант с подписанием полузащитника «Сан-Паулу» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, утверждает Legalbet.

По данным источника, бело-голубые через посредников устанавливали контакт с 33-летним южноамериканским футболистом, однако Хамес не хотел продолжать карьеру в России.

Хамес Родригес был признан лучшим игроком завершившегося Кубка Америки-2024. В шести матчах турнира колумбиец стал автором одного забитого мяча и шести голевых передач.

Хамес выступает за «Сан-Паулу» с 2023 года. В составе бразильской команды футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Legalbet
Хамес Родригес
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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