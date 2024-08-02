Источник: «Динамо» хотело подписать лучшего игрока Кубка Америки-2024

Руководство «Динамо» этим летом рассматривало вариант с подписанием полузащитника «Сан-Паулу» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, утверждает Legalbet.

По данным источника, бело-голубые через посредников устанавливали контакт с 33-летним южноамериканским футболистом, однако Хамес не хотел продолжать карьеру в России.

Хамес Родригес был признан лучшим игроком завершившегося Кубка Америки-2024. В шести матчах турнира колумбиец стал автором одного забитого мяча и шести голевых передач.

Хамес выступает за «Сан-Паулу» с 2023 года. В составе бразильской команды футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.