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Белоус порассуждал о возможном увеличении количества узбекских игроков в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Юрий Белоус порассуждал о возможном увеличении количества узбекских игроков в России и отреагировал на хорошее выступление сборной Узбекистана U-17 на юношеском чемпионате мира.

«Для меня не сюрприз, что юношеская сборная Узбекистана сейчас так хорошо выступает на мундиале. В этом регионе таланты растут, как грибы. У них очень много хороших молодых игроков, не зря они выиграли молодежный Кубок Азии. Сегодня они добиваются очень хороших результатов. Но самое главное, что в республике сейчас создаются очень хорошие условия для роста футболистов. Нужно ли расширять узбекский рынок на фоне того, что из-за санкций тяжело проводить сделки с западными клубами? Надо не просто переходить на какой-то рынок, нужно отслеживать все рынки. Если футболист конкурентоспособен, то ничего не мешает взять игрока из Узбекистана, если он лучше, условно говоря, игрока из Сербии. Тот же Файзуллаев, который пришел в ЦСКА, показывает, что он юный бриллиант. Таких футболистов достаточно не только в Узбекистане, но и в других республиках центральной Азии, в том числе и Киргизии. А если говорить про Узбекистан, то есть примеры Шомуродова и других игроков, которые выступали в европейских клубах. Мы помним, какой сильный был много десятилетий назад «Пахтакор». Там играли выдающиеся футболисты, которые входили с сборную СССР», — приводит слова Белоуса Metaratings.ru.

В 1/8 финала юношеского чемпионата мира по футболу сборная Узбекистана обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. В следующем этапе команда сыграет со сборной Франции.

Источник: https://metaratings.ru/news/belous-v-aziatskom-regione-talanty-rastut-kak-griby-faizullaev-pokazyvaet-chto-on-yunyi-brilliant-308386/
Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
Юрий Белоус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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 - : -
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