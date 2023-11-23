Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

В «Спартаке» рассматривают возможность сооружения крыши на стадионе

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в рамках мероприятия «Арена Форум» рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.

— Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?

— Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы. Первая — стадион в Тушино. Это хороший классный стадион, который верой и правдой служит «Спартаку». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света.

— «Зениту» завидуете?

— Зависть — неправильное чувство. С интересом наблюдаем что делают на арене «Динамо», «Газпром Арене», на стадионе в Краснодаре. Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре. Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену. Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличение количества полей. Планируется перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик.

Стадион «Открытие Арена» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
1
1
Читайте также
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Все футболисты «Спартака» вернулись из расположения национальных сборных
Агент Чавеса ответил на вопрос о состоянии здоровья мексиканца
Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее
Траты клубов РПЛ на зарплаты. «Зенит» — первый с 34 миллионами евро, а кто за ним?
РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября
Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивила его
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» отложил возрождение «Казанки» на год

Белоус порассуждал о возможном увеличении количества узбекских игроков в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости