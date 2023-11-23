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Сегодня, 15:48

Семак — о будущем Изидора в «Зените»: «Все зависит от него»

Семак прокомментировал будущее Изидора в «Зенита»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Вильсона Изидора, который арендован у «Локомотива» до конца сезона-2023/24.

«Есть ли какие-то условия, по достижению которых выкуп будет обязателен? Я не знаю ничего об условиях аренды — этот вопрос лучше задать руководству клуба. Думаю, шансы проявить себя у него будут — все зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Все зависит от него», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Нападающий в январе 2022 года перешел в «Локомотив» из «Монако». За железнодорожников он сыграл 42 матча, забил 19 голов и отдал 7 голевых передач.

«Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» в сентябре 2023 года. Изидор провел за сине-бело-голубых 10 игр во всех турнирах и забил один гол.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 турах. 25 ноября команда примет «Сочи». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.

Сергей Семак
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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