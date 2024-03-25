Борис Ротенберг сообщил, что матч «Сочи» — ЦСКА должен пройти со зрителями

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о деталях проведении домашнего матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Взаимодействует ли «Сочи» с властями, чтобы добиться присутствия зрителей на игре? Да. Должно быть все хорошо», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что матч может пройти без зрителей в связи с запретом Минспорта Краснодарского края проводить мероприятия с участием зрителей до 31 марта.

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Игра между «Сочи» и ЦСКА пройдет 30 марта на стадионе «Фишт». Начало — в 16.30 мск.