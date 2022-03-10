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Шпилевский: «Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб. Но предложение от «Лейпцига» — это мечта»

Белорусский тренер Шпилевский рассказал, что Тедеско сожалел о своем уходе из «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что Доменико Тедеско сожалел о своем уходе из «Спартака».

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» — мечта. А через два месяца стал главным тренером.

Я с первого дня говорил, что он — один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга — у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом — просто мечта.

Можно ли считать, что его карьерный путь — эталон для молодого тренера? Многие тренеры совершают большую ошибку, когда ставят кого-то в пример. Важен элемент фортуны. Доменико работал в «РБ Лейпциг» (U19), агент, который организовывал мой переход в «Эрцгебирге», достал его оттуда и предложил работу. Все карты легли так, что у него пошло — голы со стандартов, пенальти. Сразу поступило предложение от «Шальке», и все пошло. Не получи он шанс в «Эрцгебирге», никто не знает, как все было бы дальше. Важно оказаться в нужный момент на правильном месте», — приводит «Чемпионат» слова Шпилевского.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. В декабре 2021 года 36-летний немец стал главным тренером «Лейпцига».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4632769-shpilevskij-tedesko-sozhalel-ob-uhode-iz-spartaka-no-predlozhenie-ot-lejpciga-mechta.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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