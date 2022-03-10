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Сегодня, 08:00

Зарема Салихова высказалась о ситуации в российском футболе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще раз подчеркнула необходимость принятия мер для поддержки российского футбола.

«Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола, — подчеркнула Салихова. — И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров». Это еще несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход. Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?»

Ранее в авторской колонке она назвала меры, которые могут помочь российскому футболу выжить в кризисной ситуации.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
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7
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9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
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13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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