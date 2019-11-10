Беленов считает результат матча с «Оренбургом» закономерным
13:44
Голкипер «Уфы» Александр Беленов был признан лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:0). Он считает, что итог игры закономерен.
— Я не пропустил, как и Андрей Климович (вратарь «Оренбурга» — прим. «СЭ») — уже хорошо, — сказал Беленов в эфире телеканала «Матч премьер».- У нас были моменты, чтобы забить. Была перекладина. Боевая игра, результат закономерный.
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