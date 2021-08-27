Игорь Шалимов: «Мы слишком перестраховываемся из-за положения в турнирной таблице»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Про качество игры, контроль мяча, голевые моменты говорить сложно сейчас. Наша команда находится на последнем месте, забили всего один гол, а пропустили много. Если говорить психологически об атаке, то надо рисковать, открываться, отдавать рискованные передачи. Мы слишком перестраховываемся из-за положения в турнирной таблице, которая, конечно, давит. Про качество не могу сказать, что хорошо сегодня играли, но положительный момент в том, что отыгрались достаточно быстро. Сработали замены, они оживили игру. Также в концовке поддавили, что важно, создавали моменты и полумоменты. В последние минуты нагнетали. Это из позитивного. По игре нужно было не проиграть, потому что игра была за шесть очков сегодня. Если бы проиграли, «Ростов» бы от нас на шесть очков оторвался. Так мы остались при своих: как и до игры — три очка разрыва. Психологически в этом плане полегче. Сегодня важен был результат, качество игры обсуждать пока не будем. Сейчас три выходных, дальше уже почти две недели до игры, будем работать, — цитирует тренера сайт «Урала».

— «Урал» допускает ошибки в обороне. Как наладить игру?

— Мы об этом думали. Не скажу, что у нас плохие защитники, но, возможно, нужно подумать на тему того, чтобы поменять схему в некоторых матчах и играть в три центральных защитника. Будем над этим работать. Согласен с тем, что тяжеловато в обороне. Что касается атаки, то важно было пройти эти три игры с момента моего прихода. Сейчас требования немного поменяются, уже поменялся тренировочный процесс. Не говорю, что до этого было хуже или лучше, просто все другое. Может быть, некоторые вещи ребята уже знают, а другие слышат первый раз. Нам нужно время. Сейчас же я вовсю думаю над сменой схемы, чтобы оборона была более надёжной — по крайней мере, по количеству игроков.

— С чем связана замена Герасимова в начале второго тайма?

— Он попросил ее. У него забита мышца, Алексей потренировался только вчера. До этого момента он восстанавливался, лечился, а сейчас опять жалуется на дискомфорт. Это не растяжение и не повреждение, просто спазм мышцы. Он уже не мог продолжать игру, проводил матч скорее на морально-волевых. Минуты с пятнадцатой чувствовал, что проблема осталась, поэтому и попросил замену.