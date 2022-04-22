Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Ростовом» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я вижу равенство в матче «Ростов» — «Спартак». Никакой разницы нет. Нет такого, что какая-то из команд переиграла кого-то по всем статьям в предыдущих матчах. По счету «Ростов» крупно обыграл «Локомотив», но не по игре. В этой игре я тоже вижу равенство. Тем более, сейчас никакой разницы нет, что ты на десятом месте, что на пятом или четвертом. Сейчас играешь уже просто для себя, для команды и для болельщиков. Поэтому я не вижу фаворитом «Спартак» и, тем более, «Ростов». Для меня «Ростов» — средненькая команда», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Игра состоится 24 апреля в Ростове-на-Дону в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Ростов» и «Спартак» имеют равное количество очков (31).