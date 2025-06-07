Источник: «Зенит» может предложить «Фламенго» 5 миллионов евро и Вендела за Жерсона

«Зенит» рассматривает вариант с включением Вендела в сделку по полузащитнику «Фламенго» Жерсону, сообщает Coluna do Fla.

По информации источника, сине-бело-голубые хотят предложить бразильскому клубу 27-летнего хавбека и 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать Жерсона после клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

25 апреля появилась информация, что «Зенит» готов предложить 28-летнему бразильцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение по переходу Вендела из «Зенита». По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жерсона в 25 миллионов евро.