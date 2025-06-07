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Источник: «Зенит» может предложить «Фламенго» 5 миллионов евро и Вендела за Жерсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жерсон.
Фото Reuters

«Зенит» рассматривает вариант с включением Вендела в сделку по полузащитнику «Фламенго» Жерсону, сообщает Coluna do Fla.

По информации источника, сине-бело-голубые хотят предложить бразильскому клубу 27-летнего хавбека и 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать Жерсона после клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

25 апреля появилась информация, что «Зенит» готов предложить 28-летнему бразильцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год и сделать его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение по переходу Вендела из «Зенита». По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жерсона в 25 миллионов евро.

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Жерсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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