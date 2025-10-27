«Ахмат» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» на своем поле примет «Сочи» в 13-м туре чемпионата России в понедельник, 27 октября. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

27 октября 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

За ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 10-ти туров РПЛ грозненцы набрали 16 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда из Сочи с пятью баллами располагается на 16-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде