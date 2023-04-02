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Сегодня, 10:15

Байрамян — о рекордном количестве пенальти «Ростова» в РПЛ: «Побили и побили. Все пенальти были»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хорен Байрамян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение о рекордном количестве пенальти, которое пробил в этом чемпионате России ростовский клуб.

— У вас есть объяснение, как «Ростов» ухитрился после двух третей чемпионата уже повторить рекорд по заработанным пенальти, при этом не находясь в лидерах по атакующим показателям? Тоже чудо какое-то!

— Об этом много говорят и пишут, что на Комличенко постоянно пенальти ставят. Я только рад, что играю с ним, что он умеет в штрафной площади быстро сориентироваться и подставиться под фол. Защитники других команд должны быть просто внимательнее. Коля — более ловкий, более умный, наверное, в этой части поля. Из всех пенальти, что он заработал, может быть, только один сомнительный. И то я ту игру по телевизору смотрел. Честно сказать, еще несколько пенальти, которые можно было ставить, нам не дали. Что касается рекорда — побили и побили. Все пенальти были.

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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П
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