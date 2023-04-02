Дзюба: «В «Локомотиве» нет ни одного засранца, это главный секрет клуба»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что атмосфера в коллективе является главным секретом московского клуба.

«Сколько грязи было, сколько реплик... Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону, — цитирует matchtv.ru Дзюбу. — Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи. На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива»

34-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 21 матче.