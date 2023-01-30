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Байдачный — о решении Галактионова штрафовать за мат: «Я это не понимаю. Без мата хороший анекдот не расскажешь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный высказался о решении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за использование игроками московского клуба ненормативной лексики.

«Можно наказывать за мат, если идет оскорбление и создается какое-то напряжение в команде. А если шутка или рассказывают анекдот, и за это наказывать, то это я вообще не понимаю. У нас в традиции: без мата хороший анекдот не расскажешь. И настроение поднимается в команде. Один тренер вводил, чтобы передавали записки, другой — за мат будет штрафовать. Но это факторы, не влияющие на игру команды. Никогда в жизни не было такого штрафа. У нас и тренеры иногда ругались. Вы же русский человек. Знаете, какие у нас традиции. Чего менять? Публично оскорбить кого-то матом — это другой вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-galaktionov-budet-shtrafovat-za-mat-e-to-absurd/
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Байдачный
Михаил Галактионов
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Силкин предположил, почему Галактионов решил ввести штраф за ненормативную лексику в «Локомотиве»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

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