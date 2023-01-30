Яровинский: «Мы дважды хотели купить Дзюбу. Первый раз, когда работали в ЦСКА, чуть позже — в «Халл Сити»

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что экс-тренер казанского клуба Леонид Слуцкий дважды хотел приобрести нападающего Артема Дзюбу.

«Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге», — приводит Sport24 слова Яровинского.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год, а в «Халл Сити» — в 2017-м.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.