Силкин предположил, почему Галактионов решил ввести штраф за ненормативную лексику в «Локомотиве»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за мат в быту.
«Я с ним совершенно точно согласен. Должен быть определенный порядок. Если игроки будут ругаться матом при тренере, то это не очень хорошо. Это не самое главное в футболе, безусловно. Но я думаю, что Галактионов это ввел, потому что футболисты слишком распущенно вели себя на тренировках», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.
Также он ответил на вопрос, не закрепостит ли это футболистов «Локомотива».
«А ругание матом их раскрепостит? Нет. Они взрослые люди. Нужно, чтобы они нормально общались между собой. Нельзя, чтобы они друг друга подначивали или оскорбляли. Все, что происходит в быту, переходит на футбольное поле. Это все не просто так», — добавил специалист.
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2