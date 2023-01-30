Силкин предположил, почему Галактионов решил ввести штраф за ненормативную лексику в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за мат в быту.

«Я с ним совершенно точно согласен. Должен быть определенный порядок. Если игроки будут ругаться матом при тренере, то это не очень хорошо. Это не самое главное в футболе, безусловно. Но я думаю, что Галактионов это ввел, потому что футболисты слишком распущенно вели себя на тренировках», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Также он ответил на вопрос, не закрепостит ли это футболистов «Локомотива».

«А ругание матом их раскрепостит? Нет. Они взрослые люди. Нужно, чтобы они нормально общались между собой. Нельзя, чтобы они друг друга подначивали или оскорбляли. Все, что происходит в быту, переходит на футбольное поле. Это все не просто так», — добавил специалист.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.