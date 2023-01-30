Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:24

Силкин предположил, почему Галактионов решил ввести штраф за ненормативную лексику в «Локомотиве»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за мат в быту.

«Я с ним совершенно точно согласен. Должен быть определенный порядок. Если игроки будут ругаться матом при тренере, то это не очень хорошо. Это не самое главное в футболе, безусловно. Но я думаю, что Галактионов это ввел, потому что футболисты слишком распущенно вели себя на тренировках», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Также он ответил на вопрос, не закрепостит ли это футболистов «Локомотива».

«А ругание матом их раскрепостит? Нет. Они взрослые люди. Нужно, чтобы они нормально общались между собой. Нельзя, чтобы они друг друга подначивали или оскорбляли. Все, что происходит в быту, переходит на футбольное поле. Это все не просто так», — добавил специалист.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/silkin-predpolozhil-pochemu-galaktionov-vvel-shtraf-za-mat-v-lokomotive
Сергей Силкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Байдачный — о решении Галактионова штрафовать за мат: «Я это не понимаю. Без мата хороший анекдот не расскажешь»

«Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости